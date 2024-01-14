Горюнов Даниил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов Даниил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Горюнов Дмитрий Петрович

Мать: Горюнова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Авдотья Артемьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839

Сын: Горюнов Иван Данилович

Мать ребёнка: Горюнова Авдотья Артемьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Горюнова Фекла Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Горюнова Секлитиния Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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