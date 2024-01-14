Горюнов Даниил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Горюнов Дмитрий Петрович
Мать: Горюнова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Горюнова Авдотья Артемьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Горюнова Фекла Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Горюнова Секлитиния Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область