Балдина (Куроедова) Софья Егоровна
Место рожденияс. Кемля (Ичалковский район)
Дата рождения01.06.1955
Дата смерти10.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1955
с. Кемля (Ичалковский район)
Рождение ребёнка
07.02.1980
Дочь: Федорова Татьяна
Отец ребёнка: Балдин Виталий
Рождение ребёнка
02.08.1982
Сын: Балдин Сергей
Отец ребёнка: Балдин Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балдин Виталий
Смерть
10.11.2020
Ярославль