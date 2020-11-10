Балдина (Куроедова) Софья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина (Куроедова) Софья Егоровна

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Место рождения

с. Кемля (Ичалковский район)

Дата рождения

01.06.1955

Дата смерти

10.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1955

Отец: Куроедов Егор Алексеевич

Мать: Куроедова Татьяна Павловна

с. Кемля (Ичалковский район)
Рождение ребёнка
07.02.1980

Дочь: Федорова Татьяна

Отец ребёнка: Балдин Виталий

Рождение ребёнка
02.08.1982

Сын: Балдин Сергей

Отец ребёнка: Балдин Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдин Виталий

Смерть
10.11.2020
Ярославль
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