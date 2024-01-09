Куроедова (Бибанина) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1910
Дата смерти15.03.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910
Отец: Бибанин Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1932
Дочь: (Куроедова) Антонина
Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.1944
Дочь: Шахворостова Андрияхина (Куроедова) Валентина
Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
06.05.1948
Дочь: Горяева (Куроедова) Александра
Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
24.05.1950
Сын: Куроедов Николай Егорович
Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Абанина (Куроедова) Нина
Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1955
Дочь: Балдина (Куроедова) Софья Егоровна
Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич
Смерть
15.03.1974