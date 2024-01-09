Куроедова (Бибанина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Бибанина) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1910

Дата смерти

15.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910

Отец: Бибанин Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куроедов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.06.1932

Дочь: (Куроедова) Антонина

Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
06.02.1944

Дочь: Шахворостова Андрияхина (Куроедова) Валентина

Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
06.05.1948

Дочь: Горяева (Куроедова) Александра

Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
24.05.1950

Сын: Куроедов Николай Егорович

Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Абанина (Куроедова) Нина

Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
01.06.1955

Дочь: Балдина (Куроедова) Софья Егоровна

Отец ребёнка: Куроедов Егор Алексеевич

Смерть
15.03.1974

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