Быстрова (Гражданкина) Акилина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Гражданкина) Акилина Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Гражданкин Артемий Игнатьев

Мать: Гражданкина Авдотья Тарасова

Бракосочетание
30.01.1861

Муж: Быстров Карп Иванов

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Поручители: Петр Петров Мясников, Николай Петров Мясников; дер. Палимовки государственный крестьянин Василий Быстров и мещанин Николай Петров Дубинин
Рождение ребёнка
06.10.1862

Сын: Быстров Сергей Карпов

Отец ребёнка: Быстров Карп Иванов

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
крестные: Лобачевской волости фельдшер Яков Иванов Быстров и мещанская жена Анастасия Макарова Дубинина
Смерть
Неизвестно