Быстрова (Гражданкина) Акилина Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
30.01.1861
Муж: Быстров Карп Иванов
Поручители: Петр Петров Мясников, Николай Петров Мясников; дер. Палимовки государственный крестьянин Василий Быстров и мещанин Николай Петров Дубинин
Рождение ребёнка
06.10.1862
Отец ребёнка: Быстров Карп Иванов
крестные: Лобачевской волости фельдшер Яков Иванов Быстров и мещанская жена Анастасия Макарова Дубинина
Смерть
Неизвестно