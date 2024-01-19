Лемехов Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1954
Дочь: Сазонова Галина Витальевна
Мать ребёнка: Петрунина Анфиза Павловна
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1956
Дочь: Биккенина Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Петрунина Анфиза Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно