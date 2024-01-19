Лемехов Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛемехов Виталий Александрович

Лемехов Виталий Александрович

Место рождения

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.06.1954

Дочь: Сазонова Галина Витальевна

Мать ребёнка: Петрунина Анфиза Павловна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1956

Дочь: Биккенина Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Петрунина Анфиза Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунина Анфиза Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close