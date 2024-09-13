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Хуопалайнен Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1837

Дата смерти

01.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1837

Отец: Хуопалайнен Петр Георгиевич

Мать: Хуопалайнен София Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен Кристина Адамовна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Хуопалайнен Ева Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Кристина Адамовна

Рождение ребёнка
15.12.1873

Сын: Хуопалайнен Адам Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен Кристина Адамовна

Смерть
01.03.1914

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