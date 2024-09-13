Хуопалайнен Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1837
Дата смерти01.03.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Хуопалайнен Ева Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Кристина Адамовна
Рождение ребёнка
15.12.1873
Сын: Хуопалайнен Адам Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен Кристина Адамовна
Смерть
01.03.1914