Хуопалайнен Кристина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен Кристина Адамовна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Хуопалайнен Ева Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1873

Сын: Хуопалайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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