Хуопалайнен Кристина Адамовна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Хуопалайнен Ева Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1873
Сын: Хуопалайнен Адам Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Смерть
Неизвестно