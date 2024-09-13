Хуопалайнен София Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен София Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
02.01.1832

Сын: Хуопалайнен Адам Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
04.10.1837

Сын: Хуопалайнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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