Бородина (Кондратьева) Пераскева (Прасковья) Андреева
Место рождения
Дата рождения24.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873 ст.
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Андрей Степанов и жена его Дарья Анисимова,оба православные
Крещение
24.10.1873 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Прохор Анисимов и женка Евгения Стефанова
Бракосочетание
09.11.1892 ст.
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених деревнии Макаровки крестьянина Матвея Алексеева Бородина сын Прохор,православный,первым браком (18 лет). Невеста деревни Нератовки крестьянина Андрея Стефанова дочь Параскева,православная,первым... Показать все
Смерть
Неизвестно