Бородина (Кондратьева) Пераскева (Прасковья) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Кондратьева) Пераскева (Прасковья) Андреева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873 ст.

Отец: Кондратьев Андрей Степанов Стефанов

Мать: Кондратьева (Ширяева) Дарья (Дария) Анисимова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Андрей Степанов и жена его Дарья Анисимова,оба православные
Крещение
24.10.1873 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Прохор Анисимов и женка Евгения Стефанова
Бракосочетание
09.11.1892 ст.

Муж: Бородин Прохор Матвеев

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених деревнии Макаровки крестьянина Матвея Алексеева Бородина сын Прохор,православный,первым браком (18 лет). Невеста деревни Нератовки крестьянина Андрея Стефанова дочь Параскева,православная,первым... Показать все
Смерть
Неизвестно

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