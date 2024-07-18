Бородин Прохор Матвеев
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1892 ст.
Жених деревнии Макаровки крестьянина Матвея Алексеева Бородина сын Прохор,православный,первым браком (18 лет). Невеста деревни Нератовки крестьянина Андрея Стефанова дочь Параскева,православная,первым... Показать все
Смерть
Неизвестно