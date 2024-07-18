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Бородин Прохор Матвеев

Место рождения

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1892 ст.

Жена: Бородина (Кондратьева) Пераскева (Прасковья) Андреева

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених деревнии Макаровки крестьянина Матвея Алексеева Бородина сын Прохор,православный,первым браком (18 лет). Невеста деревни Нератовки крестьянина Андрея Стефанова дочь Параскева,православная,первым... Показать все
Смерть
Неизвестно

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