Быков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Балашова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Московская мещанская девица Огородной слободы.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лезжова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Московская мещанская девица Огородной слободы.
Смерть
Неизвестно