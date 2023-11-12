Быков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Балашова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Московская мещанская девица Огородной слободы.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лезжова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Московская мещанская девица Огородной слободы.
Смерть
Неизвестно
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