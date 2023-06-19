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Тимершина Майна Саетпшовна
Тимершина Майна Саетпшовна
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Место рождения
Мурали
, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тимершин Саетша Тимершович
1903 г.р.
Мать
Тимершина (Гараева) Майсрур Гараевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Тимершин Саетша Тимершович
Мать:
Тимершина Майсрур Гараевна
Мурали
, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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