Анна Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1767 ст.
Отец: Агафон Ферапонтов
Мать: Евдокия Филипова
Бракосочетание
15.01.1787 ст.
Муж: Николай Елисеев
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства бывшей вотчины Николы Чудотворца крестьянин деревни Юхново Николай Елисеев с девицей Анной Агафоновой Дворцовой вотчины крестьянина деревни Трищелинка Агафона Ферапонтова доче... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1801 ст.
Сын: Матвей Николаев
Отец ребёнка: Николай Елисеев
Смерть
Неизвестно