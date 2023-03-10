Анна Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1737 г.р.

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767 ст.

Отец: Агафон Ферапонтов

Мать: Евдокия Филипова

Бракосочетание
15.01.1787 ст.

Муж: Николай Елисеев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства бывшей вотчины Николы Чудотворца крестьянин деревни Юхново Николай Елисеев с девицей Анной Агафоновой Дворцовой вотчины крестьянина деревни Трищелинка Агафона Ферапонтова доче... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1801 ст.

Сын: Матвей Николаев

Отец ребёнка: Николай Елисеев

Смерть
Неизвестно