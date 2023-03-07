Николай Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Елисеев

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Место рождения

Юхново, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхново, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.01.1787 ст.

Жена: Анна Агафонова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства бывшей вотчины Николы Чудотворца крестьянин деревни Юхново Николай Елисеев с девицей Анной Агафоновой Дворцовой вотчины крестьянина деревни Трищелинка Агафона Ферапонтова доче... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1801 ст.

Сын: Матвей Николаев

Мать ребёнка: Анна Агафонова

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