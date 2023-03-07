Николай Елисеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1787 ст.
Жена: Анна Агафонова
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства бывшей вотчины Николы Чудотворца крестьянин деревни Юхново Николай Елисеев с девицей Анной Агафоновой Дворцовой вотчины крестьянина деревни Трищелинка Агафона Ферапонтова доче... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1801 ст.
Сын: Матвей Николаев
Мать ребёнка: Анна Агафонова