Остриков Иван Тихонович
Место рождения
Дата рождения06.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1925
Отец: Остриков Тихон
Мать: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Острикова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остриков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Ксения Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Максимовна
Смерть
Неизвестно