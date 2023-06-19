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Остриков Иван Тихонович

Место рождения

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1925

Отец: Остриков Тихон

Мать: Устинья Ивановна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Острикова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остриков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ксения Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Максимовна

Смерть
Неизвестно