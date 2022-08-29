Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остриков Тихон

Рождение ребёнка
06.09.1925

Сын: Остриков Иван Тихонович

Отец ребёнка: Остриков Тихон

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Остриков Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Остриков Тихон

Рождение ребёнка
1938

Сын: Остриков Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Остриков Тихон

Смерть
Неизвестно

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