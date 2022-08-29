Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Остриков Тихон
Рождение ребёнка
06.09.1925
Отец ребёнка: Остриков Тихон
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Остриков Тихон
Рождение ребёнка
1938
Сын: Остриков Виктор Тихонович
Отец ребёнка: Остриков Тихон
Смерть
Неизвестно