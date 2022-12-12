Остриков Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Остриков ???? Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1925
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Остриков Виктор Тихонович
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно