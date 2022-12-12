Остриков Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остриков Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остриков ???? Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1925

Сын: Остриков Иван Тихонович

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Остриков Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Остриков Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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