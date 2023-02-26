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Агрипина Яковлева

Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: ?

Мать: ?

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1871

Муж: Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1875

Сын: Федот Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1877

Сын: Георгий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1879

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1883

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1886

Сын: Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1888

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Дюбин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Тихон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1895

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

д.Сосновицы Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Дюбин Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно