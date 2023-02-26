Агрипина Яковлева
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1871
Муж: Андрей Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1875
Сын: Федот Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
29.10.1877
Сын: Георгий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
07.04.1879
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1882
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
25.06.1883
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
14.04.1886
Сын: Семён Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
03.03.1888
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
13.06.1892
Сын: Тихон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
19.11.1895
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
д.Сосновицы Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
Смерть
Неизвестно