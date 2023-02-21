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Корнеев Владимир
Корнеев Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Корнеев Никифор
1905 г.р.
Мать
Корнеева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Корнеев Никифор
Мать:
Корнеева ?
Смерть
Неизвестно
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