Корнеев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Корнеев Фёдор

Мать: Корнеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Корнеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Пётр

Мать ребёнка: Корнеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Николай

Мать ребёнка: Корнеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Владимир

Мать ребёнка: Корнеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева ?

Смерть
Неизвестно
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