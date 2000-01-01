Корнеев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Корнеев Фёдор
Мать: Корнеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Корнеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Пётр
Мать ребёнка: Корнеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Николай
Мать ребёнка: Корнеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Владимир
Мать ребёнка: Корнеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева ?
Смерть
Неизвестно