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Агрипина Никанорова

Место рождения

д.Слобода Вольная - Мироново Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

08.07.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Вольная - Мироново Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1900

Муж: Никита Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
08.07.1910
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита Григорьев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище