Агрипина Никанорова
Место рожденияд.Слобода Вольная - Мироново Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1881
Дата смерти08.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода Вольная - Мироново Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1900
Муж: Никита Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
08.07.1910
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита Григорьев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище