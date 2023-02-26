Фёдор Никитин
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1914
Дата смерти27.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Никита Григорьев
Мать: Агрипина Никанорова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.05.1916
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.