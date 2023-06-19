Безбородько Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1711
Дата смерти02.03.1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1730
В 1730 году он начал службу в малороссийской генеральной канцелярии
Работа или профессия
?.09.1733
в сентябре 1733 года назначен был старшим войсковым канцеляристом
Награда
27.11.1736
Благодаря постоянным лестным отзывам о его служебном усердии и прилежании, ему пожалованы были 27 ноября 1736 года три деревни «на пропитание» — Стольное, Пшехдани и Богдани.
Работа или профессия
20.02.1741
20 февраля 1741 года был сделан малороссийским генеральным писарем
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Безбородько Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Галецкая Анна Андреевна
Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1747
Сын: Безбородько Александр Андреевич
Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Безбородко Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1756
Сын: Безбородько Илья Андреевич
Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна
Работа или профессия
До 1762
В 1762 году Безбородко вышел в отставку с званием генерального судьи и поселился в с. Стольном, где прожил до глубокой старости, занимаясь хозяйством. Над его могилой сыновьями построена Андреевская ц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1780