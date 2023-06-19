Безбородько Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезбородько Андрей Яковлевич

Безбородько Андрей Яковлевич

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

04.07.1711

Дата смерти

02.03.1780

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Работа или профессия
1730
В 1730 году он начал службу в малороссийской генеральной канцелярии
Работа или профессия
?.09.1733
в сентябре 1733 года назначен был старшим войсковым канцеляристом
Награда
27.11.1736
Благодаря постоянным лестным отзывам о его служебном усердии и прилежании, ему пожалованы были 27 ноября 1736 года три деревни «на пропитание» — Стольное, Пшехдани и Богдани.
Работа или профессия
20.02.1741
20 февраля 1741 года был сделан малороссийским генеральным писарем
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Безбородько Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Галецкая Анна Андреевна

Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1747

Сын: Безбородько Александр Андреевич

Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна

Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Безбородко Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1756

Сын: Безбородько Илья Андреевич

Мать ребёнка: Безбородько Евдокия Михайловна

Глухов, Сумська область
Работа или профессия
До 1762
Стольное, Чернігівська область
В 1762 году Безбородко вышел в отставку с званием генерального судьи и поселился в с. Стольном, где прожил до глубокой старости, занимаясь хозяйством. Над его могилой сыновьями построена Андреевская ц... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безбородько Евдокия Михайловна

Смерть
02.03.1780
Стольное, Чернігівська область