Безбородько Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1747
Дата смерти06.04.1799
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1747
Работа или профессия
1765
С 1765 года началась служба Безбородко: он был записан в бунчуковые товарищи и назначен правителем канцелярии малороссийского генерал-губернатора графа Петра Румянцева
Работа или профессия
1767
В 1767 году Безбородко был определён членом малороссийского генерального суда, в том же году он составил «Экстракт малороссийских прав».
Награда
1782
В 1782 году Безбородко получил орден Святого Владимира 1-й ст.
Награда
1784
1784 году — чин тайного советника, орден Святого Александра Невского, звание второго члена Коллегии иностранных дел с окладом вице-канцлерским и более 3000 душ в Малороссии
Награда
1791
получил орден Святого апостола Андрея Первозванного
Награда
1798
Орден Святого Иоанна Иерусалимского, большой командорский крест (1798)
Смерть
06.04.1799
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния