Веденеева Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1796

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Венедиктъ

Мать: Веденеева Авдотья

Смерть
1796