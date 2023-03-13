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(Веденеева) Устинья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.10.1799

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1799

Отец: Венедиктъ

Мать: Веденеева Авдотья

Александровка
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