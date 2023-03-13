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(Веденеева) Устинья
(Веденеева) Устинья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
02.10.1799
Пол
Женский
Отец
Венедиктъ
1770 г.р.
Мать
Веденеева Авдотья
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1799
Отец:
Венедиктъ
Мать:
Веденеева Авдотья
Александровка
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