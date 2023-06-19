Мишкин Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения25.02.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1949
Рождение ребёнка
18.06.1971
Дочь: Родионова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Мишкина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1974
Сын: Ваваржицкий Игорь Геннадиевич
Мать ребёнка: Жевнеровская Валентина Викторовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишкина Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно