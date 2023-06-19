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Мишкин Геннадий Александрович

Место рождения

Лопашино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

25.02.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1949

Отец: Мишкин Александр Андреевич

Мать: Мишкина Мария Никитична

Лопашино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
18.06.1971

Дочь: Родионова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Мишкина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1974

Сын: Ваваржицкий Игорь Геннадиевич

Мать ребёнка: Жевнеровская Валентина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишкина Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно