Жевнеровская (Ваваржицкая) Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1956
Рождение ребёнка
03.04.1974
Сын: Ваваржицкий Игорь Геннадиевич
Отец ребёнка: Мишкин Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1975
Сын: Жевнеровский Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Жевнеровский Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
24.03.1982
Сын: Жевнеровский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.10.1987
Дочь: Жевнеровская Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич