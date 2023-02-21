Жевнеровская (Ваваржицкая) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевнеровская (Ваваржицкая) Валентина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1956

Отец: Ваваржицкий Виктор Степанович

Мать: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
03.04.1974

Сын: Ваваржицкий Игорь Геннадиевич

Отец ребёнка: Мишкин Геннадий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.11.1975

Сын: Жевнеровский Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Жевнеровский Геннадий Павлович

Рождение ребёнка
24.03.1982

Сын: Жевнеровский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.10.1987

Дочь: Жевнеровская Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

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