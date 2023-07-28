Клыков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти29.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Клыков Петр Михайлович
Мать: Клыкова Дарья Тихоновна
Военная служба
С 05.07.1943 по 02.07.1944
Призван Советским РВК Советского р-на Курской обл.,СССР , рядоыой,телефонист 119 сд 349 арт.п
ЦАМО РФ, Ф - 58-18003-1212
Военная награда
09.05.1944
Приказ № 8/н ВС 3449 ап 119 сд 4 Уд.А 1 Приб.Ф награжден медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ, Ф - 33-690155-225
Похороны
29.06.1944
БССР Витебская обл.Городской р-н д.Прудники
Смерть
29.06.1944
ВОВ ,Убит в бою южнее д.Прудники Полоцкого р-на Витебской обл.,БССР
ЦАМО РФ, Ф - 48-18003-1212