Клыков Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлыков Василий Петрович

Клыков Василий Петрович

Место рождения

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

29.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Клыков Петр Михайлович

Мать: Клыкова Дарья Тихоновна

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Военная служба
С 05.07.1943 по 02.07.1944
Призван Советским РВК Советского р-на Курской обл.,СССР , рядоыой,телефонист 119 сд 349 арт.п
ЦАМО РФ, Ф - 58-18003-1212
Военная награда
09.05.1944
Приказ № 8/н ВС 3449 ап 119 сд 4 Уд.А 1 Приб.Ф награжден медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ, Ф - 33-690155-225
Похороны
29.06.1944
БССР Витебская обл.Городской р-н д.Прудники
Смерть
29.06.1944
ВОВ ,Убит в бою южнее д.Прудники Полоцкого р-на Витебской обл.,БССР
ЦАМО РФ, Ф - 48-18003-1212