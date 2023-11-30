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Клыков Петр Михайлович

Место рождения

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Клыков Михаил

Мать: ?

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Клыков Василий Петрович

Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.11.1929

Сын: Клыков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Клыков Николай Петрович

Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Клыков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна

Мармыжи, Советский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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