Клыков Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Клыков Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
07.11.1929
Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1932
Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1935
Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Клыкова Дарья Тихоновна
Смерть
Неизвестно