Демичев Елизар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демичев Иван
Мать: Демичева Марья
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Хвалина Калерия Елизаровна
Мать ребёнка: Демичева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демичева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Демичева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Фаина
Мать ребёнка: Демичева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Августа
Мать ребёнка: Демичева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седунова Евдокия
Мать ребёнка: Демичева Анна
Смерть
Неизвестно