Демичев Елизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемичев Елизар

Демичев Елизар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демичев Иван

Мать: Демичева Марья

Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Хвалина Калерия Елизаровна

Мать ребёнка: Демичева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демичева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Демичева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Фаина

Мать ребёнка: Демичева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Августа

Мать ребёнка: Демичева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седунова Евдокия

Мать ребёнка: Демичева Анна

Смерть
Неизвестно