Демичева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демичева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: Марья

Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Хвалина Калерия Елизаровна

Отец ребёнка: Демичев Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Фаина

Отец ребёнка: Демичев Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Демичев Елизар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демичев Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Августа

Отец ребёнка: Демичев Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седунова Евдокия

Отец ребёнка: Демичев Елизар

Смерть
Неизвестно
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