Демичева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Хвалина Калерия Елизаровна
Отец ребёнка: Демичев Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Фаина
Отец ребёнка: Демичев Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Демичев Елизар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демичев Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Августа
Отец ребёнка: Демичев Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седунова Евдокия
Отец ребёнка: Демичев Елизар
Смерть
Неизвестно