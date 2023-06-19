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Мезинов Михаил Фёдорович

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Место рождения

Козьмодемьяновка, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

03.06.1894

Дата смерти

10.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьмодемьяновка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.06.1929

Сын: Мезинов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мезинова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезинов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мезинова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурнина Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Мезинова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезинов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Мезинова Фёкла Ивановна

Смерть
10.08.1949
Нижнее Березово-Второе, Шебекинский, Белгородская область