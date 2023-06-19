Мезинов Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения03.06.1894
Дата смерти10.08.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1929
Мать ребёнка: Мезинова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезинов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Мезинова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурнина Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Мезинова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезинов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Мезинова Фёкла Ивановна
Смерть
10.08.1949
Нижнее Березово-Второе, Шебекинский, Белгородская область