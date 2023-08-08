Мезинова (Решетникова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезинова (Решетникова) Марфа

Мезинова (Решетникова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1894

Сын: Мезинов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Мезинов Фёдор

Козьмодемьяновка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Мезинов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезинов Кузьма Фёдорович

Отец ребёнка: Мезинов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезинов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Мезинов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Мезинов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезинов Фёдор

Смерть
1918
Нижнее Березово-Второе, Шебекинский, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close