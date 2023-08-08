Мезинова (Решетникова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1894
Отец ребёнка: Мезинов Фёдор
Козьмодемьяновка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Мезинов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мезинов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезинов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Мезинов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Мезинов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезинов Фёдор
Смерть
1918
Нижнее Березово-Второе, Шебекинский, Белгородская область