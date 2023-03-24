Мезинов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1925
Дата смерти19.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925
Отец: Мезинов Михаил Фёдорович
Мать: Мезинова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мезинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезинов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Мезинова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезинова Мария
Смерть
19.06.1992