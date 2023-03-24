Мезинов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезинов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1925

Дата смерти

19.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925

Отец: Мезинов Михаил Фёдорович

Мать: Мезинова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезинов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мезинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезинов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Мезинова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезинова Мария

Смерть
19.06.1992
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