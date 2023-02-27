(Дудина) Хрестинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дудин Николай
Отец ребёнка: Дудин Агафон
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дудин Василий
Отец ребёнка: Дудин Агафон
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Агафон
Смерть
Неизвестно