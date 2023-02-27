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(Дудина) Хрестинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дудин Николай

Отец ребёнка: Дудин Агафон

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дудин Василий

Отец ребёнка: Дудин Агафон

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Агафон

Смерть
Неизвестно