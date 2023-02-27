Дудин Агафон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дудин Тарас
Мать: (Дудина) Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дудина) Хрестинья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дудин Николай
Мать ребёнка: (Дудина) Хрестинья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дудин Василий
Мать ребёнка: (Дудина) Хрестинья
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно