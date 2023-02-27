Дудин Агафон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Агафон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1782 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дудин Тарас

Мать: (Дудина) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудина) Хрестинья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дудин Николай

Мать ребёнка: (Дудина) Хрестинья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дудин Василий

Мать ребёнка: (Дудина) Хрестинья

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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