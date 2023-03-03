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Чаадаев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1696

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чаадаев Иван Артемьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
С 22.03.1666 по ?.09.1670
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаадаев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.01.1696
Москва, город федерального значения Москва