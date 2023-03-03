Чаадаев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1696
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чаадаев Иван Артемьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
С 22.03.1666 по ?.09.1670
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.01.1696
Москва, город федерального значения Москва