Осипова Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Осипов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ириния Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Осипов Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Устина Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Осипов Адриан Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно