Осипова Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ириния Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Осипов Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Устина Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно