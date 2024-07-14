Долматов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Долматов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Долматов Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: Долматова (Вагайцева) Марья Кирилловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Долматов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Долматова (Вагайцева) Марья Кирилловна
Смерть
Неизвестно