Долматов Григорий Михайлович 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долматов Григорий Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Долматов Михаил

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова (Вагайцева) Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Долматов Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: Долматова (Вагайцева) Марья Кирилловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Долматов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Долматова (Вагайцева) Марья Кирилловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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