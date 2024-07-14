Долматова (Вагайцева) Марья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Вагайцов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Долматов Лаврентий Григорьевич
Отец ребёнка: Долматов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Долматов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Долматов Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно