Долматова (Вагайцева) Марья Кирилловна 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долматова (Вагайцева) Марья Кирилловна

Место рождения

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Вагайцов Кирилл

Мать: Вагайцова (--) Ирина Прокопьева

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Долматов Лаврентий Григорьевич

Отец ребёнка: Долматов Григорий Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Долматов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Долматов Григорий Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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