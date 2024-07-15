Долматов Михаил До 1719 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долматов Михаил

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Долматов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Пелевина (Долматова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Долматов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Долматов Денис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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