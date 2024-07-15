Долматов Михаил
Место рождения
Дата рожденияДо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Пелевина (Долматова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Долматов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Долматов Денис Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно