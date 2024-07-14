Долматов Денис Михайлович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Долматов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Долматова Улита Денисовна
Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Долматова Фекла Денисовна
Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Долматов Евдоким Денисович
Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Долгов Марья Денисовна
Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна
Смерть
1790