Долматов Денис Михайлович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долматов Денис Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Долматов Михаил

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова (Тиханова) Марина Степановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Долматова Улита Денисовна

Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Долматов Иван Денисович

Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Долматова Фекла Денисовна

Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Долматов Евдоким Денисович

Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Долгов Марья Денисовна

Мать ребёнка: Долматова (Тиханова) Марина Степановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1790
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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