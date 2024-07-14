Долматова (Тиханова) Марина Степановна 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долматова (Тиханова) Марина Степановна

Место рождения

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Тиханов Степан

Мать: не указана

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Денис Михайлович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Долматова Улита Денисовна

Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Долматов Иван Денисович

Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Долматова Фекла Денисовна

Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Долматов Евдоким Денисович

Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Долгов Марья Денисовна

Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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