Долматова (Тиханова) Марина Степановна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Тиханов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Долматова Улита Денисовна
Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Долматова Фекла Денисовна
Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Долматов Евдоким Денисович
Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Долгов Марья Денисовна
Отец ребёнка: Долматов Денис Михайлович
Смерть
Неизвестно