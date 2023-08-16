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Эрондейл Эдмунд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Эрондейл Уильям

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Эрондейл Элла

Мать ребёнка: Эрондейл Линетт

Рождение ребёнка
30.12.1860

Сын: Эрондейл Уильям Оуэн

Мать ребёнка: Эрондейл Линетт

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Лайтвуд Сесили

Мать ребёнка: Эрондейл Линетт

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрондейл Линетт

Смерть
1899
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