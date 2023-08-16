Эрондейл Эдмунд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Эрондейл Уильям
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Эрондейл Элла
Мать ребёнка: Эрондейл Линетт
Рождение ребёнка
30.12.1860
Сын: Эрондейл Уильям Оуэн
Мать ребёнка: Эрондейл Линетт
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Лайтвуд Сесили
Мать ребёнка: Эрондейл Линетт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эрондейл Линетт
Смерть
1899