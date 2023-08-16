Эрондейл Уильям Оуэн
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1860
Дата смерти?.06.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1860
Отец: Эрондейл Эдмунд
Мать: Эрондейл Линетт
Рождение ребёнка
1886
Сын: Эрондейл Джеймс Морган Генри
Мать ребёнка: Эрондейл-Карстейрс Тереза
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Блэкторн Люси Элла
Мать ребёнка: Эрондейл-Карстейрс Тереза
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1937