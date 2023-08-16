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Эрондейл Уильям Оуэн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1860

Дата смерти

?.06.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1860

Отец: Эрондейл Эдмунд

Мать: Эрондейл Линетт

Рождение ребёнка
1886

Сын: Эрондейл Джеймс Морган Генри

Мать ребёнка: Эрондейл-Карстейрс Тереза

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Блэкторн Люси Элла

Мать ребёнка: Эрондейл-Карстейрс Тереза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрондейл-Карстейрс Тереза

Смерть
?.06.1937
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