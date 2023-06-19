Юркова (Беликова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949
Отец: Беликов Иван Егорович
Мать: Беликова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1965
Дочь: Краснова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Юрков Виктор Сергеевич
Кирова, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.05.1973
Дочь: Купцова Алевтина Викторовна
Отец ребёнка: Юрков Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно