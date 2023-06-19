Юркова (Беликова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Беликова) Надежда Ивановна

Место рождения

Алешники, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949

Отец: Беликов Иван Егорович

Мать: Беликова Любовь Ивановна

Алешники, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.05.1965

Дочь: Краснова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Юрков Виктор Сергеевич

Кирова, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.05.1973

Дочь: Купцова Алевтина Викторовна

Отец ребёнка: Юрков Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Виктор Сергеевич