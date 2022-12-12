село Алешники, село Алешники, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Алешники

Жирновский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1122Олешна (Елшанка, Титтель), колон. нем.при рч. Карамыше.934525016091572Церковь лютеранская 1. Училище. Ярмарок 2. Базар. Заводов кожевенных 6. Маслобойни 4. Мельниц 9.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Олешинская волость
561. Олешна (Диттель), селение колонистов, при речке Елшанке, дворов 378, жителей 4022, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь лютеранская, школа, 4 л Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Жирновский район
13780Алешникисело50°54,0' с.ш.45°10,0' в.д.M-38-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Жирновский муниципальный район, Алешниковское сельское поселение
18612408101с Алешникисело
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