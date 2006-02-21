Беликов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1928
Дата смерти21.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1928
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Юркова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Беликова Любовь Ивановна
Алешники, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.12.1952
Дочь: Грибанова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Беликова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1957
Мать ребёнка: Беликова Любовь Ивановна
Смерть
21.02.2006