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Беликов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1928

Дата смерти

21.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1928

Отец: Беликов Егор Алексеевич

Мать: Беликова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Юркова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Беликова Любовь Ивановна

Алешники, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.12.1952

Дочь: Грибанова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Беликова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Беликов Иван Иванович

Мать ребёнка: Беликова Любовь Ивановна

Смерть
21.02.2006
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