Систук (Михальчук) Лукия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Систук (Михальчук) Лукия Иванова

Место рождения

Речица, Рівненська область

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Речица, Рівненська область
Бракосочетание
24.03.1890 ст.

Муж: Систук Евдоким Александров

Речица, Рівненська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Систук Степан Иванович

Отец ребёнка: Систук Иван Евдокимов

Речица, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Систук Мария Ивановна

Отец ребёнка: Систук Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Систук Олэкса Ивановна

Отец ребёнка: Систук Иван Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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