Систук (Михальчук) Лукия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Бракосочетание
24.03.1890 ст.
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Систук Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Систук Мария Ивановна
Отец ребёнка: Систук Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Систук Олэкса Ивановна
Отец ребёнка: Систук Иван Евдокимов
Смерть
Неизвестно